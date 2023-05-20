Їм потрібна була картинка: Буданов про танки під Києвом у перші дні війни

Колони ворожої техніки у перші дні повномасштабного вторгнення використовувались Росією, перш за все, для створення психологічного ефекту.

Про це в інтерв’ю для спецпроєкту Рік. За кадром. Розвідник Дмитра Комарова повідомив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

– Їм треба було створити картинку масованого наступу і без альтернатив здачі. І для створення картинки входження цих колон. Вони вірили в те, що, оскільки ніхто не зможе створити їм серйозну протидію, вони зайдуть в Урядовий квартал, змінять керівництво, оскільки, на їх думку, керівництво мало кудись втекти. Якщо б ні, вони його б знищили та й усе, – сказав він.

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