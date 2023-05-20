Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Їм потрібна була картинка: Буданов про танки під Києвом у перші дні війни

Російські танки, техніка РФ
Фото: Getty Images

Колони ворожої техніки у перші дні повномасштабного вторгнення використовувались Росією, перш за все, для створення психологічного ефекту.

Про це в інтерв’ю для спецпроєкту Рік. За кадром. Розвідник Дмитра Комарова повідомив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

– Їм треба було створити картинку масованого наступу і без альтернатив здачі. І для створення картинки входження цих колон. Вони вірили в те, що, оскільки ніхто не зможе створити їм серйозну протидію, вони зайдуть в Урядовий квартал, змінять керівництво, оскільки, на їх думку, керівництво мало кудись втекти. Якщо б ні, вони його б знищили та й усе, – сказав він.

Читайте також
Ти кинув свою державу, ти зрадив: Зеленський про те, чи думав поїхати з Києва 24 лютого
Володимир Зеленський

Війна в Україні, Кирило Буданов, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Країни G7 примусять РФ заплатити за відновлення інфраструктури України – заява
Їм потрібна була картинка: Буданов про танки під Києвом у перші дні війни
На що сподівалась РФ 24 лютого та яким було головне завдання оборони України – Буданов
Кирило Буданов
Португалія готова тренувати українських пілотів і механіків – МЗС
Їм потрібна була картинка: Буданов про танки під Києвом у перші дні війни
Британія працюватиме з США, Нідерландами, Бельгією і Данією над переданням ЗСУ бойової авіації – Сунак
винищувачі F-16
США і союзники мають намір надати Україні F-16 – ЗМІ
винищувач F-16
Відео
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом

Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
Їм потрібна була картинка: Буданов про танки під Києвом у перші дні війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
Їм потрібна була картинка: Буданов про танки під Києвом у перші дні війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
Їм потрібна була картинка: Буданов про танки під Києвом у перші дні війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
Їм потрібна була картинка: Буданов про танки під Києвом у перші дні війни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь