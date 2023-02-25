Февраль, 24 в 22:06

Президент Владимир Зеленский рассказал, имел ли он мысли о том, чтобы уехать из Киева в начале российского вторжения.

Об этом он заявил в документальном фильме Год Дмитрия Комарова, отвечая на вопрос журналиста о том, представлял ли Зеленский 24 февраля, что в двери его кабинета могут ворваться российские диверсионно-разведывательные группы, которые в то время ходили по Киеву.

По словам президента, тогда все представляли, что в такой ситуации делать.

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— Не то чтобы я об этом думал, но мне об этом постоянно напоминала охрана, — ответил Зеленский.

В то же время журналист спросил, думал ли он о том, что может быть убитым российскими войсками.

— Сказали, что надо собираться, потому что ты цель, и что им надо все сделать, чтобы меня вывезти в безопасное место. В этот момент ты думаешь о другом, потому что я не думал, что может произойти со мной. Это, опять же, не о героизме. Это о том, какие последствия будут у того, что я уеду, потому что вся ответственность на мне. Если я уеду, то никто не будет спрашивать потом, “кто это предложил?”, а будет только результат, что “ты бросил свое государство, я считаю, что ты предал”, — сказал он.

Ранее президент Зеленский рассказал, что еще до полномасштабного вторжения войск РФ хотел наладить контакт для переговоров с Владимиром Путиным, но уже после нападения 24 февраля — отказался от этой идеи.