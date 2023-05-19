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Анастасия Кожушко, редактор ленты

ВСУ контролируют юго-западную часть Бахмута – Маляр

Генштаб, війна в україні, танк, військові ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Оккупанты регулярно распространяют фейки о якобы “полном контроле” над Бахмутом Донецкой области. Вбросы врага являются попыткой выдать желаемое за действительное.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

– Определенное продвижение есть, это видно и понятно. Вместе с тем, это стиль россиян, у них всегда идет информационный фальстарт — выдают желаемое за действительное и объявляют раньше те цели, которых они хотели бы достичь. Собственно, очень часто получается так, что они их не достигают, – сказала она.

Маляр отметила, что ВСУ сегодня контролируют юго-западную часть Бахмута. Между тем Россия действительно больше всего концентрирует информационные усилия и военных именно на этом направлении.

– Зато в Марьинке и Авдеевке такие бои продолжаются. Их (врага. — Ред.) задача – взять их под контроль, поэтому они очень ожесточенно воюют и там, – заместитель министра.

По словам Маляр, несмотря на то, что оккупантов больше по числу и оружию, наши воины мощно останавливают врага.

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Источник: Минобороны
Бахмут, Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ
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Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
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