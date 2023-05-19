ЗСУ контролюють південно-західну частину Бахмуту – Маляр

Окупанти регулярно розповсюджують фейки про нібито “повний контроль” над Бахмутом Донецької області. Вкиди ворога є спробою видати бажане за дійсне.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

– Певне просування є, це видно й зрозуміло. Водночас, це стиль росіян, у них завжди йде інформаційний фальстарт – видають бажане за дійсне й оголошують раніше ті цілі, яких вони хотіли б досягти. Власне, дуже часто виходить так, що вони їх не досягають, – сказала вона.

Маляр зазначила, що ЗСУ сьогодні контролюють південно-західну частину Бахмуту. Тим часом Росія дійсно найбільше концентрує інформаційні зусилля та військових саме на цьому напрямку.

– Натомість у Мар’їнці та Авдіївці такі самі бої тривають. Їхнє (ворога. – Ред.) завдання – взяти їх під контроль, тому вони дуже запекло воюють і там, – зазначила заступниця міністра.

За словами Маляр, попри те, що окупантів більше за числом і зброєю, наші воїни потужно зупиняють ворога.

Джерело : Міноборони

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.