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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

ЗСУ контролюють південно-західну частину Бахмуту – Маляр

Генштаб, війна в україні, танк, військові ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти регулярно розповсюджують фейки про нібито “повний контроль” над Бахмутом Донецької області. Вкиди ворога є спробою видати бажане за дійсне.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. 

– Певне просування є, це видно й зрозуміло. Водночас, це стиль росіян, у них завжди йде інформаційний фальстарт – видають бажане за дійсне й оголошують раніше ті цілі, яких вони хотіли б досягти. Власне, дуже часто виходить так, що вони їх не досягають, – сказала вона.

Маляр зазначила, що ЗСУ сьогодні контролюють південно-західну частину Бахмуту. Тим часом Росія дійсно найбільше концентрує інформаційні зусилля та військових саме на цьому напрямку.

– Натомість у Мар’їнці та Авдіївці такі самі бої тривають. Їхнє (ворога. – Ред.) завдання – взяти їх під контроль, тому вони дуже запекло воюють і там, – зазначила заступниця міністра.

За словами Маляр, попри те, що окупантів більше за числом і зброєю, наші воїни потужно зупиняють ворога.

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Бої на фронті

Джерело: Міноборони
Бахмут, Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ
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Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
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