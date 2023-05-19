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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ поразили семь вражеских станций РЭБ и одну РЛС – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы накануне нанесли мощные потери армии РФ.

Так, авиация Сил обороны за минувшие сутки семь раз ударила по районам сосредоточение личного состава и военной техники РФ.

За прошедшие сутки была уничтожена 21 крылатая ракета, а также восемь вражеских беспилотников разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • район сосредоточения вооружения и военной техники,
  • склад боеприпасов,
  • три артиллерийских подразделения на огневых позициях,
  • зенитно-ракетный комплекс противника,
  • семь станций радиоэлектронной борьбы,
  • радиолокационную станцию.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 450-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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