Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ поразили семь вражеских станций РЭБ и одну РЛС – Генштаб
Украинские пилоты, ракетчики и артиллеристы накануне нанесли мощные потери армии РФ.
Так, авиация Сил обороны за минувшие сутки семь раз ударила по районам сосредоточение личного состава и военной техники РФ.
За прошедшие сутки была уничтожена 21 крылатая ракета, а также восемь вражеских беспилотников разного типа.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- район сосредоточения вооружения и военной техники,
- склад боеприпасов,
- три артиллерийских подразделения на огневых позициях,
- зенитно-ракетный комплекс противника,
- семь станций радиоэлектронной борьбы,
- радиолокационную станцию.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 450-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Генштаб ВСУ
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