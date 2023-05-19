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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ уразили сім ворожих станцій РЕБ та одну РЛС – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські пілоти, ракетники та артилеристи напередодні завдали потужних втрат армії РФ.

Так, авіація Сил оборони за минулу добу сім разів вгатила по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ.

Протягом минулої доби було знищено 21 крилату ракету, а також вісім ворожих безпілотників різного типу.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили:

  • район зосередження озброєння та військової техніки,
  • склад боєприпасів,
  • три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях,
  • зенітно-ракетний комплекс противника,
  • сім станцій радіоелектронної боротьби,
  • радіолокаційну станцію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 450-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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