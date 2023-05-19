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Юлия Захарченко, редактор ленты

Удары РФ по Никополю и Сумской области: 450-й день войны

Ключевые события
00:18
В Черниговской области прогремели взрывы
00:17
Приграничье Сумской области оказалось под атакой РФ
00:10
РФ хочет использовать иностранных детей в Крыму как “живой щит” – депутат Литвы
00:08
Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма
00:07
Экс-главу Верховного суда Князева арестовали с возможностью внесения залога
00:05
РФ созвала Совбез из-за поставок оружия Украине: в ООН ответили
Удары РФ по Никополю и Сумской области: 450-й день войны
19 мая, 1:00

В Киевской области раздаются взрывы

В Киевской области раздаются мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.

19 мая, 0:53

РФ атакует Херсон: взрывы раздаются в нескольких районах

В Херсоне прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, оккупанты осуществляют атаку по Корабельному району и пригороду.

19 мая, 0:18

В Черниговской области прогремели взрывы

В Черниговской области прогремели мощные взрывы вскоре после объявления сигнала воздушной тревоги.

19 мая, 0:17

Приграничье Сумской области оказалось под атакой РФ

В Сумской области приграничье снова оказалось под обстрелами российских войск. За сутки оккупанты нанесли удары по шести громадам. В результате атаки есть пострадавшие люди.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. По данным ОВА, в Эсманской общине двое гражданских людей получили контузии.

19 мая, 0:10

РФ хочет использовать иностранных детей в Крыму как “живой щит” – депутат Литвы

Россия хочет использовать иностранных детей как “живой щит” во временно оккупированном Крыму, приглашая школьников из разных стран мира приехать на полуостров для якобы отдыха или участия в культурно-образовательных мероприятиях.

Об этом сообщил глава комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Кащюнас.

19 мая, 0:08

Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, а также утвердил его персональный состав.

Зеленский отметил, что Украина продолжает работу ради освобождения Крыма от российских оккупантов и его полноценного возвращения в государственную систему.

19 мая, 0:07

Экс-главу Верховного суда Князева арестовали с возможностью внесения залога

Суд избрал меру пресечения экс-главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву в виде удерживания под стражей на 60 дней, до 14 июля включительно. Также есть возможность внесения залога в размере 107 млн 360 грн.

19 мая, 0:05

РФ созвала Совбез из-за поставок оружия Украине: в ООН ответили

Заместитель высокого руководителя ООН по вопросам разоружения Адедеджи Эбо указал России, которая созвала Совет безопасности для обсуждения поставок оружия Украине, что армия РФ сама получает вооружение из-за границы.

Война в Украине
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Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

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Удары РФ по Никополю и Сумской области: 450-й день войны
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