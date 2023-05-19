Удары РФ по Никополю и Сумской области: 450-й день войны
В Киевской области раздаются взрывы
В Киевской области раздаются мощные взрывы после объявления сигнала воздушной тревоги.
РФ атакует Херсон: взрывы раздаются в нескольких районах
В Херсоне прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, оккупанты осуществляют атаку по Корабельному району и пригороду.
В Черниговской области прогремели взрывы
В Черниговской области прогремели мощные взрывы вскоре после объявления сигнала воздушной тревоги.
Приграничье Сумской области оказалось под атакой РФ
В Сумской области приграничье снова оказалось под обстрелами российских войск. За сутки оккупанты нанесли удары по шести громадам. В результате атаки есть пострадавшие люди.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. По данным ОВА, в Эсманской общине двое гражданских людей получили контузии.
РФ хочет использовать иностранных детей в Крыму как “живой щит” – депутат Литвы
Россия хочет использовать иностранных детей как “живой щит” во временно оккупированном Крыму, приглашая школьников из разных стран мира приехать на полуостров для якобы отдыха или участия в культурно-образовательных мероприятиях.
Об этом сообщил глава комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Кащюнас.
Зеленский утвердил состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, а также утвердил его персональный состав.
Зеленский отметил, что Украина продолжает работу ради освобождения Крыма от российских оккупантов и его полноценного возвращения в государственную систему.
Экс-главу Верховного суда Князева арестовали с возможностью внесения залога
Суд избрал меру пресечения экс-главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву в виде удерживания под стражей на 60 дней, до 14 июля включительно. Также есть возможность внесения залога в размере 107 млн 360 грн.
РФ созвала Совбез из-за поставок оружия Украине: в ООН ответили
Заместитель высокого руководителя ООН по вопросам разоружения Адедеджи Эбо указал России, которая созвала Совет безопасности для обсуждения поставок оружия Украине, что армия РФ сама получает вооружение из-за границы.