Удары РФ по Никополю и Сумской области: 450-й день войны

19 мая, 0:17

Приграничье Сумской области оказалось под атакой РФ

В Сумской области приграничье снова оказалось под обстрелами российских войск. За сутки оккупанты нанесли удары по шести громадам. В результате атаки есть пострадавшие люди.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. По данным ОВА, в Эсманской общине двое гражданских людей получили контузии.