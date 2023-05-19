ВСУ имеют значительные тактические успехи в районе Бахмута после контратаки 18 мая – ISW

Украинские военные перехватили тактическую инициативу и добились значительных тактических успехов в районе Бахмута Донецкой области во время контратаки 18 мая.

Об этом аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили в своей свежей сводке.

Эти операции, отмечают в ISW, являются продолжением локализованных контратак, которые ведут украинские силы в течение нескольких дней, хотя и не свидетельствуют о начале новой крупной операции.

Эксперты обратили внимание на заявления российских блогеров о проходе украинских войск через российские оборонные линии к югу и юго-западу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и к юго-западу от Клещиевки (6 км к юго-западу от Бахмута) с северо-запада.

Блогеры также утверждают, что российские войска отступили с позиций к северу от Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута) на позиции к югу от села, но украинские силы в этот населенный пункт еще не вошли.

Напомним, что владелец частной военной компании Вагнера сообщал об отступлении россиян на 570 м севернее Бахмута.

О продвижении Сил обороны на 500 м к северу от Бахмута и на 1 км к югу от Бахмута сообщала накануне и заместитель министра обороны Украины Анны Маляр.

Между тем представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отметил, что накануне украинские войска продвинулись до 1 700 м.

А по данным 3 отдельной десантно-штурмовой бригады, благодаря их контратакам полоса прорыва стала 2 тыс. м в ширину и 700 м в глубину.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 450-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW

Фото: 93 ОМБр Холодний Яр

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