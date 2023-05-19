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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ здобули значні тактичні успіхи в районі Бахмута під час контратаки 18 травня – ISW

Бої за Бахмут

Українські військові перехопили тактичну ініціативу та здобули значні тактичні успіхи в районі Бахмута Донецької області під час контратаки 18 травня.

Про це аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили в своєму свіжому зведенні.

Ці операції, зауважують в ISW, є продовженням локалізованих контратак, які українські сили ведуть протягом кількох днів, хоч і не свідчать про початок нової великої операції.

Експерти звернули увагу на заяви російських блогерів про прохід українських військ через російські оборонні лінії на південь і південний захід від Іванівського (6 км на захід від Бахмута) та на північний захід від Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута) з північного заходу.

Блогери також стверджують, що російські війська відступили з позицій на північ від Сакко і Ванцетті (15 км на північ від Бахмута) на позиції на південь від села, але українські сили до цього населеного пункту ще не увійшли.

Нагадаємо, що власник приватної військової компанії Вагнера повідомляв про відступ росіян на 570 м на північ від Бахмута.

Про просування Сил оборони на 500 м на північ від Бахмута та на 1 км на південь від Бахмута повідомляла напередодні й заступник міністра оборони України Ганни Маляр.

Тим часом речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий зауважив, що напередодні українські війська просунулися до 1 700 м.

А за даними 3 окремої десантно-штурмової бригади, завдяки їхнім контратакам смуга прориву стала 2 тис. м завширшки та 700 м завглибшки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 450-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW

Фото: 93 ОМБр Холодний Яр

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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