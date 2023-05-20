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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Это абсолютно решенный вопрос: Буданов о победе Украины в войне

Кирило Буданов
Фото: УНИАН

Кто бы как ни хотел, а Украина победит – это уже решенный вопрос.

Об этом в интервью для спецпроекта Год. За кадром. Разведчик Дмитрия Комарова сообщил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

— Рядовому гражданину следует поверить не в каких-то “экспертов”, перестать бояться РФ. Надо верить в себя, свой народ, свою армию, свою власть. Вот во что нужно верить. Мы выиграем эту войну. Это нельзя изменить, кто бы как ни хотел – Украина победит. Это абсолютно решенный вопрос, – отметил он.

Буданов обратил внимание на риторику росСМИ последние 2,5 месяца, а именно на заявления, что Россия проиграет и нужно учиться жить в этом мире.

— Победа Украины — это возвращение админграницы по состоянию на 1991 год… Может сложиться ситуация, при которой никто не будет капитулировать, однако мы вернем свои админграницы. Россия видоизменится. Появятся ли там новые государства? Появятся. Россияне сами отлично об этом знают, — сказал он.

Глава ГУР отметил, что чем больше будет поражений РФ, тем быстрее начнется процесс ее видоизменения.

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– Не нужна Россия мира в таком виде, в каком она сейчас. Пусть будет конфедерация. Такое устройство РФ будет более или менее адекватным, — добавил Буданов.

Война в Украине, Кирилл Буданов, Російська агресія
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