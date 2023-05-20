Це абсолютно вирішене питання: Буданов про перемогу України у війні

Хто б як не хотів, а Україна переможе – це вже вирішене питання.

Про це в інтерв’ю для спецпроєкту Рік. За кадром. Розвідник Дмитра Комарова повідомив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

– Пересічному громадянину слід повірити не в якихось “експертів”, перестати боятися РФ. Треба почати вірити в себе, свій народ, свою армію, свою владу. Ось у що треба вірити. Ми виграємо цю війну. Це не можна змінити, хто б як не хотів – Україна переможе. Це абсолютно вирішене питання, – зазначив він.

Буданов звернув увагу на риторику росЗМІ останні 2,5 місяці, а саме на заяви, що Росія програє і треба вчитись жити в цьому світі.

– Перемога України – це повернення адмінкордону станом на 1991 рік… Може скластися ситуація, за якої ніхто не капітулюватиме, проте ми повернемо свої адмінкордони. Росія видозміниться. Чи з’являться там нові державоутворення? З’являться. Росіяни самі чудово про це знають, – окреслив він.

Очільник ГУР зазначив, що чим більше буде поразок РФ, тим швидше почнеться процес її видозмінення.

– Не потрібна Росія світу в такому вигляді, в якому вона є зараз. Нехай буде конфедерація. Такий устрій РФ буде більш-менш адекватний, – додав Буданов.

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