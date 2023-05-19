Может принимать только президент и народ: Данилов о “замораживании” конфликта в Украине

Решение о том, “замораживать” ли войну в Украине, будет принимать президент Украины Владимир Зеленский и народ.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он отметил, что остановка войны в Украине может быть только на условиях Украины.

— Мы с большим уважением относимся ко всем странам-партнерам, к их правительствам, к их руководителям, но мы имеем в виду, что решение будет приниматься в нашей стране, решение будет приниматься президентом и нашим народом. И если кто-то считает, что вместо нас могут принимать решения и нам диктовать те или иные условия, это невозможно, — говорит он.

Секретарь СНБО добавил, что любое решение должно быть справедливым, прежде всего, в отношении нашей страны.

– Мы очень дорого платим каждый день за свою свободу, и если кто-то считает, что эту свободу надо заморозить, ну как-то странно все это выглядит, – констатировал он.

Фото: Аппарат СНБО

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