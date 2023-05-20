Навчання українських пілотів на F-16 має тривати щонайменше пів року – експерт

Провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко вважає, що навчання наших пілотів на американських винищувачах F-16 має тривати щонайменше пів року.

Про це він заявив в ефіри Єдиних новин.

За його словами, йдеться не просто про навчання пілотів літати на F-16. Треба ще навчитися на ньому воювати, опанувати системи озброєння та тактики застосування, зокрема роботи у групі: у парі, в ланці, у складі ескадрильї.

Також важливо навчитися виконувати тактичні прийоми для виконання різних операцій.

– Треба розуміти, що чотири місяці – це саме навчитися літати на літаку. І там купа обмежень – це без бойового застосування, без вищого пілотажу, без використання озброєння тощо, – наголосив Валерій Романенко.

Він зауважив, що строк, узгоджений із Повітряними силами ЗСУ, – це шість місяців: чотири місяці вчитися літати, місяць тактичної підготовки і ще місяць бойової підготовки. Це ми отримаємо пілота 3-го класу.

Валерій Романенко заявив, якщо пілот має опанувати протиповітряну оборону або навички вищого пілотажу, то потрібні ще кілька місяців навчання.

Раніше телеканал CNN із посиланням на джерела повідомив, що США дозволять союзникам експортувати винищувачі F-16 в Україну.

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