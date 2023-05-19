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США позволят союзникам экспортировать истребители F-16 в Украину — CNN

F-16
Фото: Depositphotos

Официальный Вашингтон в течение последних недель дал понять европейским союзникам, что США позволят им экспортировать современные истребители F-16 в Украину.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

Однако чиновникам администрации ничего не известно о каких-либо официальных запросах от союзников относительно экспорта F-16.

Несколько европейских стран располагают американскими истребителями F-16, в частности Нидерланды, которые готовы экспортировать несколько самолетов в Украину. Но США должны были бы одобрить эту передачу третьей стороне из-за того, что эти самолеты являются американской технологией.

США не желают отправлять в Киев ни одного собственного F-16, однако администрация Байдена готова одобрить экспорт самолетов в Украину, если именно так решат поступить их союзники.

Ранее координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отметил, что вопрос передачи F-16 не стоит на повестке дня Большой семерки, хотя это могут обсуждать в кулуарах саммита.

— Как двухпартийная группа законодателей, мы считаем, что передача истребителей F-16 Украине является необходимой для обеспечения Киева возможностями воздушной обороны для полной защиты своей страны и возвращения всех своих территорий, — написала группа законодателей-республиканцев и демократов в письме к президенту Джо Байдену в среду.

Ожидается, что вопрос передачи F-16 станет предметом дебатов на саммите НАТО в Вильнюсе.

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Еще один открытый вопрос — где украинские пилоты будут тренироваться на F-16. Представитель премьер-министра Великобритании ранее сообщил, что Британия и Нидерланды стремятся сформировать международную коалицию для обучения украинских пилотов.

Ранее издание The New York Times сообщило, что несколько европейских стран готовы передать свои самолеты F-16 Украине, но США не позволяют начать обучение украинских пилотов.

Источник: CNN
Винищувач F-16, США
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