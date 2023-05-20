Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина Срочно
Срочно
Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночная атака на Киев: наша ПВО уничтожила все вражеские дроны

пожежа в Києві

Ночью, 20 мая, российский враг в очередной раз атаковал Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131.

По словам Сергея Попко, начальника Киевской городской военной администрации, все воздушные цели наша противовоздушная оборона уничтожила. Ударов по столице не было.

Несмотря на сбивание вражеских дронов из-за падения обломков:

  • В Днепровском районе произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидирован. Без пострадавших;
  • в Дарницком районе повреждения здания СТО и припаркованных авто;
  • в Печерском районе есть повреждения окон жилого дома;
  • в Соломенском районе повреждено дорожное покрытие и автотранспорт.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Сергей Попко отмечает, что это уже 11-я воздушная атака на Киев с начала мая. Российские захватчики пытаются бить по ключевым объектам в столице и одновременно истощить нашу ПВО.

Еще одна цель таких атак — это держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население.

За май киевляне не слышали сирены воздушной тревоги всего четыре дня.

Безпілотники, Война в Украине, Взрыв, Дрони, Київ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Байден после встречи с Зеленским объявит о новом пакете помощи Украине — Politico
Джо Байден
Онлайн-карта боевых действий в Украине: где идут бои на 20.05.2023
карта бойових дій на 28.04.2023
Минус 32 дрона и более 30 единиц тяжелой техники: потери РФ за сутки
війна в Україні
Ночная атака на Украину: силы ПВО уничтожили 20 дронов-камикадзе Shahed
дрон Shahed Герань-2
На Херсонщине оккупанты угрожают выселять украинцев за отказ от паспорта РФ
російські окупанти
Видео
Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом

Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
Ночная атака на Киев: наша ПВО уничтожила все вражеские дроны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
Ночная атака на Киев: наша ПВО уничтожила все вражеские дроны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Ночная атака на Киев: наша ПВО уничтожила все вражеские дроны
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
Ночная атака на Киев: наша ПВО уничтожила все вражеские дроны
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь