Марта Бондаренко, редактор ленты
Ночная атака на Киев: наша ПВО уничтожила все вражеские дроны
Ночью, 20 мая, российский враг в очередной раз атаковал Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131.
По словам Сергея Попко, начальника Киевской городской военной администрации, все воздушные цели наша противовоздушная оборона уничтожила. Ударов по столице не было.
Несмотря на сбивание вражеских дронов из-за падения обломков:
- В Днепровском районе произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидирован. Без пострадавших;
- в Дарницком районе повреждения здания СТО и припаркованных авто;
- в Печерском районе есть повреждения окон жилого дома;
- в Соломенском районе повреждено дорожное покрытие и автотранспорт.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Сергей Попко отмечает, что это уже 11-я воздушная атака на Киев с начала мая. Российские захватчики пытаются бить по ключевым объектам в столице и одновременно истощить нашу ПВО.
Еще одна цель таких атак — это держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население.
За май киевляне не слышали сирены воздушной тревоги всего четыре дня.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.