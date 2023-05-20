Ночная атака на Киев: наша ПВО уничтожила все вражеские дроны

Ночью, 20 мая, российский враг в очередной раз атаковал Киев дронами-камикадзе Shahed-136/131.

По словам Сергея Попко, начальника Киевской городской военной администрации, все воздушные цели наша противовоздушная оборона уничтожила. Ударов по столице не было.

Несмотря на сбивание вражеских дронов из-за падения обломков:

В Днепровском районе произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидирован. Без пострадавших;

в Дарницком районе повреждения здания СТО и припаркованных авто;

в Печерском районе есть повреждения окон жилого дома;

в Соломенском районе повреждено дорожное покрытие и автотранспорт.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Сергей Попко отмечает, что это уже 11-я воздушная атака на Киев с начала мая. Российские захватчики пытаются бить по ключевым объектам в столице и одновременно истощить нашу ПВО.

Еще одна цель таких атак — это держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население.

За май киевляне не слышали сирены воздушной тревоги всего четыре дня.

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