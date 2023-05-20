Малиновская Ангелина, редактор ленты
Работает ПВО: в Киеве и области раздались взрывы
В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Обновлено в 01.22. В Киеве прогремело много взрывов. Работает ПВО.
— Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях! – пишет КМВА.
Обновлено в 01.16. В Киеве слышны звуки взрывов.
– Воздушная тревога продолжается! Вокруг воздушного пространства Киева работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя!, – сообщил начальник КМВА Сергей Попко.
Также сообщается о взрывах в Киевской области.
Напомним, что ночью 19 мая РФ атаковала Киев баражирующими боеприпасами Shahed. Все обнаруженные воздушные цели в направлении Киева были уничтожены силами ПВО.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.