Работает ПВО: в Киеве и области раздались взрывы

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Обновлено в 01.22. В Киеве прогремело много взрывов. Работает ПВО.

— Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях! – пишет КМВА.

Обновлено в 01.16. В Киеве слышны звуки взрывов.

– Воздушная тревога продолжается! Вокруг воздушного пространства Киева работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя!, – сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Также сообщается о взрывах в Киевской области.

Напомним, что ночью 19 мая РФ атаковала Киев баражирующими боеприпасами Shahed. Все обнаруженные воздушные цели в направлении Киева были уничтожены силами ПВО.

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