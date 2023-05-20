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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Работает ПВО: в Киеве и области раздались взрывы

Работает ПВО: в Киеве и области раздались взрывы
Фото: Depositphotos

В Киеве во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Обновлено в 01.22. В Киеве прогремело много взрывов. Работает ПВО.

— Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях! – пишет КМВА.

Обновлено в 01.16. В Киеве слышны звуки взрывов.

– Воздушная тревога продолжается! Вокруг воздушного пространства Киева работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя!, – сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Также сообщается о взрывах в Киевской области.

Напомним, что ночью 19 мая РФ атаковала Киев баражирующими боеприпасами Shahed. Все обнаруженные воздушные цели в направлении Киева были уничтожены силами ПВО.

Война в Украине, Взрыв, Київ, Російська агресія
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Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.

Константин Мельников
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