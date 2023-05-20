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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Нічна атака на Київ: наша ППО знищила всі ворожі дрони

пожежа в Києві

Вночі, 20 травня, російський ворог вкотре атакував Київ дронами-камікадзе Shahed-136/131.

За словами Сергія Попка, начальника Київської міської військової адміністрації, всі повітряні цілі наша протиповітряна оборона знищила. Ударів по столиці не було.

Попри збиття ворожих дронів через падіння уламків:

  • У Дніпровському районі сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Без постраждалих;
  • у Дарницькому районі пошкодження будівлі СТО та припаркованих авто;
  • у Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку;
  • у Соломʼянському районі пошкоджене дорожнє покриття і автотранспорт.

Інформації щодо потерпілих на разі не надходило.

Сергій Попко зауважує, що це вже 11-та повітряна атака на Київ із початку травня. Російські загарбники намагаються бити по ключових обʼєктах у столиці і одночасно виснажити нашу ППО.

Ще одна мета таких атак – це тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення.

За травень кияни не чули сирени повітряної тривоги лише чотири дні.

Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Київ
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