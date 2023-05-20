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Валентина Летяк, редактор ленты

Под Бахмутом за сутки уничтожены 13 складов с БК: испытывает ли РФ снарядный голод

Снаряди, боєприпаси
Фото: Getty Images

В феврале 2022 года у российской армии действительно было гораздо больше снарядов, а сейчас они расходуют в среднем 33-35 тыс. снарядов в сутки.

Плюс ко всему — только за последние сутки наши военные уничтожили 13 складов с боеприпасами только на Бахмутском направлении, заявил в эфире телемарафона Єдині новини спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

— Это не снарядный голод — это, возможно, уменьшение определенных оперативных возможностей по сравнению с теми, какими они были в начале полномасштабной агрессии. Сейчас они на приоритетных направлениях концентрируются и там довольно плотно “поливают” из различных артсистем, — подчеркнул он.

Говоря о запасах боеприпасов в ВСУ, он сказал, что “есть определенная снарядная диета, которая заставила за весь период войны наших артиллеристов быть просто мастерами своего дела, снайперами, которые гораздо мощнее врага уделяют внимание доразведке целей, мастерству попадания”.

— Поэтому мы выравниваем ситуацию за счет того, что у нас меньше снарядов, но точнее их использование, особенно западных систем. Стараемся держать паритет с врагом, — подытожил Череватый.

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Армия России, Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ
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