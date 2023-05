РФ перебросила под Бахмут новые силы, чтобы заявить хоть о каком-то успехе — разведка Британии

По оценкам разведки Минобороны Великобритании, за последние четыре дня российское командование с высокой вероятностью могло перебросить под Бахмут до нескольких батальонов для усиления группировки оккупационных войск.

Такая передислокация российских войск, по мнению британских разведчиков, является значительной, поскольку Россия, вероятно, сохраняет в Украине относительно небольшое количество не вовлеченных в боевые действия подразделений.

В британской разведке также считают, что такие шаги Кремля могут свидетельствовать о том, что они до сих пор рассматривают захват Бахмута как ключевую военную цель, которая позволит “заявить об определенном успехе в конфликте”.

