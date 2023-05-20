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РФ перебросила под Бахмут новые силы, чтобы заявить хоть о каком-то успехе — разведка Британии

російські окупанти
Фото: Getty Images

По оценкам разведки Минобороны Великобритании, за последние четыре дня российское командование с высокой вероятностью могло перебросить под Бахмут до нескольких батальонов для усиления группировки оккупационных войск.

— Это произошло после того, как в середине мая украинские войска одержали тактические победы на флангах этого города Донецкой области, а также после публично высказанных сомнений относительно готовности сил группы Вагнера продолжать боевые действия в этом секторе, — говорится в сводке разведки 20 мая.

Такая передислокация российских войск, по мнению британских разведчиков, является значительной, поскольку Россия, вероятно, сохраняет в Украине относительно небольшое количество не вовлеченных в боевые действия подразделений.

В британской разведке также считают, что такие шаги Кремля могут свидетельствовать о том, что они до сих пор рассматривают захват Бахмута как ключевую военную цель, которая позволит “заявить об определенном успехе в конфликте”.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр вчера также сообщила, что Россия увеличила группировку своих войск под Бахмутом на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

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Армия России, Бахмут, Война в Украине, Великая Британия, Донецкая область, Разведка
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