РФ перебросила под Бахмут новые силы, чтобы заявить хоть о каком-то успехе — разведка Британии
По оценкам разведки Минобороны Великобритании, за последние четыре дня российское командование с высокой вероятностью могло перебросить под Бахмут до нескольких батальонов для усиления группировки оккупационных войск.
— Это произошло после того, как в середине мая украинские войска одержали тактические победы на флангах этого города Донецкой области, а также после публично высказанных сомнений относительно готовности сил группы Вагнера продолжать боевые действия в этом секторе, — говорится в сводке разведки 20 мая.
Такая передислокация российских войск, по мнению британских разведчиков, является значительной, поскольку Россия, вероятно, сохраняет в Украине относительно небольшое количество не вовлеченных в боевые действия подразделений.
В британской разведке также считают, что такие шаги Кремля могут свидетельствовать о том, что они до сих пор рассматривают захват Бахмута как ключевую военную цель, которая позволит “заявить об определенном успехе в конфликте”.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 20 May 2023.
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 20, 2023
Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр вчера также сообщила, что Россия увеличила группировку своих войск под Бахмутом на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.