У Путина много двойников: Буданов о смерти диктатора и повлияет ли это на войну в Украине

Живой ли кремлевский диктатор Владимир Путин или нет — неважно, ведь это ни на что не влияет.

Об этом в интервью для спецпроекта Год. За кадром. Разведчик Дмитрия Комарова сообщил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

— Жив он, или мертв, существует все равно так называемый “коллективный Путин”. Жив ли он или нет, ни на что не влияет. В России сейчас есть две башни Кремля, которые между собой тягаются (кто победит, — Ред.). А вот этот коллективный Путин должен балансировать эти две силы, чтобы ни одна не взяла вверх. Потому что в таком случае произойдут определенные видоизменения, – сказал глава ГУР.

Кроме того, Буданов отметил, что Путин боится очень многих вещей и у него развиты разные паранойи, которые появились не просто так.

– Он не доверяет своему окружению, боится внутреннего переворота, потерять силу, боится, что его кто-то отравит. С этим связаны его главные страхи. Путин существовал. Существует ли он сейчас? Подождем, и со временем все увидят правду. У него были серьезные проблемы со здоровьем еще в 2021 году, – добавил он.

Также Буданов отметил, что у Путина много двойников и известным фактом является то, что за последние полгода на все серьезные официальные мероприятия ездит не он.

– Не надо быть экспертом, или владеть тайной информацией, чтобы это увидеть. Причин тому может быть немало. Я точно могу сказать, что Путин начал эту войну. Закончится ли она при нем я не знаю, – отметил начальник ГУР.

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