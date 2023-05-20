Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Путіна багато двійників: Буданов про смерть Путіна та чи вплине це на війну в Україні

У Путіна багато двійників: Буданов про смерть Путіна та чи вплине це на війну в Україні
Фото: Getty Images

Чи живий кремлівський диктатор Володимир Путін, чи ні – неважливо, адже це ні на що не впливає.

Про це в інтерв’ю для спецпроєкту Рік. За кадром. Розвідник Дмитра Комарова повідомив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

– Живий він, чи мертвий, існує все одно так званий “колективний Путін”. Чи живий він, чи ні, ні на що не впливає. В Росії зараз є дві башти Кремля, які між собою тягаються (хто переможе, – Ред.). А от цей колективний Путін має балансувати ці дві сили, щоб жодна не взяла гору. Бо в такому випадку стануться певні видозміни, – сказав очільник ГУР.

Крім того, Буданов зазначив, що Путін боїться дуже багатьох речей і у нього розвинуті різні параної, які з’явилися не просто так.

– Він не довіряє своєму оточенню, боїться внутрішнього перевороту, втратити силу, боїться, що його хтось отруїть. З цим пов’язані його основні страхи. Путін існував. Чи існує він зараз? Зачекаємо, і з часом усі побачать правду. У нього були серйозні проблеми зі здоров’ям іще у 2021 році, – додав він.

Читайте також
Буданов розповів, що зміниться для України, якщо Путін помре
У Путіна багато двійників: Буданов про смерть Путіна та чи вплине це на війну в Україні

Також Буданов зазначив, що у Путіна багато двійників і відомим фактом є те, що протягом останніх пів року на всі серйозні офіційні заходи їздить не він.

– Не треба бути експертом, або мати таємну інформацію, щоб це побачити. Причин цьому може бути чимало. Я точно можу сказати, що Путін розпочинав цю війну. Чи закінчиться вона при ньому я не знаю, – зазначив начальник ГУР.

Війна в Україні, Володимир Путін, Кирило Буданов, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Неспокійно на Чернігівщині: в області лунають вибухи
вибух
Працює ППО: у Києві та області пролунали вибухи
У Путіна багато двійників: Буданов про смерть Путіна та чи вплине це на війну в Україні
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
Це абсолютно вирішене питання: Буданов про перемогу України у війні
Кирило Буданов
Ідентичні проблеми: Буданов про схожість ситуації з озброєнням в України та РФ
Кирило Буданов
Відео
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом

Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
У Путіна багато двійників: Буданов про смерть Путіна та чи вплине це на війну в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
У Путіна багато двійників: Буданов про смерть Путіна та чи вплине це на війну в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
У Путіна багато двійників: Буданов про смерть Путіна та чи вплине це на війну в Україні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
У Путіна багато двійників: Буданов про смерть Путіна та чи вплине це на війну в Україні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь