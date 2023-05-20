У Путіна багато двійників: Буданов про смерть Путіна та чи вплине це на війну в Україні

Чи живий кремлівський диктатор Володимир Путін, чи ні – неважливо, адже це ні на що не впливає.

Про це в інтерв’ю для спецпроєкту Рік. За кадром. Розвідник Дмитра Комарова повідомив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

– Живий він, чи мертвий, існує все одно так званий “колективний Путін”. Чи живий він, чи ні, ні на що не впливає. В Росії зараз є дві башти Кремля, які між собою тягаються (хто переможе, – Ред.). А от цей колективний Путін має балансувати ці дві сили, щоб жодна не взяла гору. Бо в такому випадку стануться певні видозміни, – сказав очільник ГУР.

Крім того, Буданов зазначив, що Путін боїться дуже багатьох речей і у нього розвинуті різні параної, які з’явилися не просто так.

– Він не довіряє своєму оточенню, боїться внутрішнього перевороту, втратити силу, боїться, що його хтось отруїть. З цим пов’язані його основні страхи. Путін існував. Чи існує він зараз? Зачекаємо, і з часом усі побачать правду. У нього були серйозні проблеми зі здоров’ям іще у 2021 році, – додав він.

Також Буданов зазначив, що у Путіна багато двійників і відомим фактом є те, що протягом останніх пів року на всі серйозні офіційні заходи їздить не він.

– Не треба бути експертом, або мати таємну інформацію, щоб це побачити. Причин цьому може бути чимало. Я точно можу сказати, що Путін розпочинав цю війну. Чи закінчиться вона при ньому я не знаю, – зазначив начальник ГУР.

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