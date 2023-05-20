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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В разведке рассказали, о чем свидетельствует переброска РФ резервов на Бахмутское направление

В разведке рассказали, о чем свидетельствует переброска РФ резервов на Бахмутское направление
Фото: УНИАН

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что переброска врагом дополнительных резервов на Бахмутское направление свидетельствует о провале их наступательных действий.

Об этом он сказал в комментарии агентству Укринформ.

— Продолжается оборонительная операция украинских защитников, крепость Бахмут держится. Да, для Украины это стоит больших усилий, героических усилий наших защитников, но факт того, что враг вынужден перебрасывать дополнительные резервы, чтобы продолжать операцию по Бахмуту, свидетельствует в целом о провалах их наступательных действий, — сказал Юсов.

По его словам, все лучшие подготовленные резервы армии РФ уже были использованы во время полномасштабного вторжения.

Сейчас со стороны оккупантов воюет не тот состав армии, что в начале полномасштабного вторжения. И факт того, что эти резервы перебрасывают на Бахмутское направление, свидетельствует, что они не будут использованы на других направлениях фронта.

Юсов сказал, что разрекламированное “российское зимнее наступление” свелось к операциям на нескольких направлениях, которые не увенчались результатами.

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Источник: Укринформ
Андрій Юсов, Бахмут, Война в Украине, Разведка
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