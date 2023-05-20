У розвідці розповіли, про що свідчить перекидання РФ резервів на Бахмутський напрямок

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що перекидання ворогом додаткових резервів на Бахмутський напрямок свідчить про провал їхніх наступальних дій.

Про це він сказав у коментарі агентству Укрінформ.

— Триває оборонна операція українських захисників, фортеця Бахмут тримається. Так, для України це вартує великих зусиль, героїчних зусиль наших оборонців, але факт того, що ворог змушений перекидати додаткові резерви, щоб продовжувати операцію по Бахмуту, свідчить в цілому про провали їхніх наступальних дій, – сказав Юсов.

За його словами, всі найкращі підготовлені резерви армії РФ вже були використані під час повномасштабного вторгнення.

Зараз з боку окупантів воює не той склад армії, що на початку повномасштабного вторгнення. І факт того, що ці резерви перекидають на Бахмутський напрямок, свідчить, що вони не будуть використані на інших напрямках фронту.

Юсов сказав, що розрекламований “російський зимовий наступ” звівся до операцій на кількох напрямках, які не увінчалися результатами.

Джерело : Укрінформ

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