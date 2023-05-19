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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

ВСУ снизили темпы продвижения в пригороде Бахмута, но отражают все атаки — Маляр

Українські військові та Caesar
Фото: Getty Images

На Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои. Враг не может побеждать качеством, поэтому берет количеством.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, РФ увеличила присутствие войск на Бахмутском направлении на несколько тысяч человек и пытается использовать преимущество в тяжелой артиллерии и количестве снарядов.

— Российские войска продолжают атаковать ценой больших потерь, которые несоизмеримо превышают наши потери. В Бахмуте они превращают здания в пепел. Оставляют только фундамент, который невозможно оборонять, — отметила Маляр.

Чиновница Минобороны добавила, что украинские войска в Бахмуте удерживают рубежи района Самолет.

Относительно темпов продвижения наших войск в пригороде Бахмута, то они снижены. В то же время, врагу не удается вернуть утраченные ранее позиции. Наши воины отражают все атаки врага на этом направлении.

Маляр отметила, что оборона Бахмута и пригорода свои военные задачи выполняет: врага уничтожают, наступательный вражеский потенциал снижают, время для других запланированных действий выигрывают.

Ранее Маляр предупреждала, что оккупанты регулярно распространяют фейки о якобы “полном контроле” над Бахмутом. Она назвала такие вбросы врага попыткой выдать желаемое за действительное.

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Источник: Анна Маляр

Бахмут, Война в Украине, Ганна Маляр, Донецкая область, Міноборони України, Російська агресія
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