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В Украине при оформлении кредита будут отображаться долги за свет — YASNO

В Украине при оформлении кредита будут отображаться долги за свет — YASNO
Фото: Depositphotos

YASNO и Украинское бюро кредитных историй начали сотрудничать, а значит, теперь долги за электроэнергию будут отражаться в кредитной истории клиентов.

– По состоянию на 1 мая 2023 года, бытовые потребители накопили задолженность более одного месяца за потребленную электроэнергию в размере более 1,7 млрд грн. Чтобы побуждать клиентов более ответственно относиться к оплате за использованную электроэнергию, YASNO будет периодически передавать информацию о задолженности бытовых клиентов в бюро, — объясняет компания.

Теперь в случае обращения клиента в финансовое учреждение для получения кредита в базе данных будет отображаться и информация о задолженности за потребленную электроэнергию. Эти данные позволяют кредитору оценить риски и решить, предоставлять ли кредит такому клиенту.

Граждане, которые своевременно рассчитываются за свои потребляемые услуги, смогут формировать позитивную кредитную историю. Это позволит им улучшить свою кредитную репутацию, получать более выгодные условия ссуд и обеспечит финансовую стабильность в будущем.

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Справка. Кредитная история клиента – это информация о кредитах и об дисциплине их оплаты, которая предоставляется различными учреждениями (банками, финансовыми и лизинговыми компаниями и др.) и хранится в базе данных Украинского бюро кредитных историй.

— Мы хорошо понимаем обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, но есть клиенты, которые не платят за использованную электроэнергию и другие коммунальные услуги, но при этом берут кредиты, например, на очередные новые iPhone. Именно на таких клиентов и рассчитана такая активность.

Сегодня важно, чтобы все клиенты чувствовали ответственность и платили за полученные коммунальные услуги в полном объеме, потому что это позволит энергетикам и дальше держать энергетический фронт, – сказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

электроэнергия, Комунальні платежі, Коммунальные тарифы, Кредит, Фінанси і Кредит
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