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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

В Україні при оформленні кредиту будуть відображатися борги за світло – YASNO

В Україні при оформленні кредиту будуть відображатися борги за світло – YASNO
Фото: Depositphotos

YASNO та Українське бюро кредитних історій почали співпрацювати, а отже тепер борги за електроенергію відображатимуться в кредитній історії клієнтів.

– Станом на 1 травня 2023 року побутові споживачі накопичили заборгованість більше одного місяця за спожиту електроенергію у розмірі понад 1,7 млрд грн. Щоб спонукати клієнтів більш відповідально ставитись до оплати за використану електроенергію, YASNO періодично передаватиме інформацію про заборгованість побутових клієнтів до бюро, – пояснює компанія.

Тепер у разі звернення клієнта до фінансової установи для отримання кредиту, у базі даних відображатиметься й інформація щодо заборгованості за спожиту електроенергію. Ці дані дозволяють кредитору оцінити ризики та вирішити, чи надавати позику такому клієнту.

Громадяни, які вчасно розраховуються за свої споживані послуги, зможуть формувати позитивну кредитну історію. Це дозволить їм покращити свою кредитну репутацію, отримувати більш вигідні умови позик та забезпечить фінансову стабільність у майбутньому.

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Довідка. Кредитна історія клієнта – це інформація про кредити та дисципліну щодо їхньої оплати, яка надається різними установами (банками, фінансовими та лізинговими компаніями та ін.) та зберігається у базі даних Українського бюро кредитних історій.

– Ми добре розуміємо обставини, в яких усі ми зараз перебуваємо, але є клієнти, які не сплачують за використану електроенергію та інші комунальні послуги, але при цьому беруть кредити, наприклад, на чергові нові iPhone. Саме на таких клієнтів і розрахована така активність.

Сьогодні важливо, щоб усі клієнти відчували відповідальність та сплачували за отримані комунальні послуги у повному обсязі, бо це дозволить енергетикам і на далі тримати енергетичний фронт, – сказав генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

електроенергія, Комунальні платежі, Комунальні тарифи, Кредит, Фінанси і Кредит
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