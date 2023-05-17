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Общество
Валентина Летяк, редактор ленты

Планируются ли отключения света: в ДТЭК успокоили потребителей

електроенергія
Фото: Факты ICTV

Энергетики стабилизируют ситуацию в энергосистеме за счет увеличения генерации на ТЭС, а также интенсификации импорта в пиковые часы потребления, поэтому пока никаких отключений потребителей не планируется.

В этом заверил исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.

— Наша страна входит в режим динамичных экспортно-импортных перетоков со странами ЕС. Это обычная практика для Европейского континента, когда ночью или даже в отдельные часы в течение суток страна экспортирует избыточную электроэнергию, а днем импортирует, — объяснил он.

По его словам, успешная интеграция в ENTSO-E добавила энергосистеме Украины гибкости, что позволяет в профицитные часы сохранять экспорт электроэнергии и увеличивать импорт в часы пикового потребления.

— Это позволит избежать ограничений на период ремонтных кампаний на объектах генерации, — добавил Сахарук.

Он напомнил, что сейчас проводятся плановые ремонты части атомных блоков, а на ТЭЦ и ТЭС продолжается активная подготовка к следующему отопительному сезону.

Накануне в Укрэнерго призвали потребителей ограничить потребление электроэнергии в вечерние часы, поскольку из-за ремонта энергоблоков в системе значительно снизился доступный объем мощности и резервов.

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