Планируются ли отключения света: в ДТЭК успокоили потребителей
Энергетики стабилизируют ситуацию в энергосистеме за счет увеличения генерации на ТЭС, а также интенсификации импорта в пиковые часы потребления, поэтому пока никаких отключений потребителей не планируется.
В этом заверил исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.
— Наша страна входит в режим динамичных экспортно-импортных перетоков со странами ЕС. Это обычная практика для Европейского континента, когда ночью или даже в отдельные часы в течение суток страна экспортирует избыточную электроэнергию, а днем импортирует, — объяснил он.
По его словам, успешная интеграция в ENTSO-E добавила энергосистеме Украины гибкости, что позволяет в профицитные часы сохранять экспорт электроэнергии и увеличивать импорт в часы пикового потребления.
— Это позволит избежать ограничений на период ремонтных кампаний на объектах генерации, — добавил Сахарук.
Он напомнил, что сейчас проводятся плановые ремонты части атомных блоков, а на ТЭЦ и ТЭС продолжается активная подготовка к следующему отопительному сезону.
Накануне в Укрэнерго призвали потребителей ограничить потребление электроэнергии в вечерние часы, поскольку из-за ремонта энергоблоков в системе значительно снизился доступный объем мощности и резервов.
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