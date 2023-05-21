Не привыкайте к войне: Папа Римский призвал оставаться близкими с украинским народом

В воскресенье, 21 мая, Папа Римский Франциск призвал не привыкать к конфликтам и насилию, а также оставаться близкими с украинским народом.

Об этом сообщает Vatican News.

— Пожалуйста, не привыкайте к конфликтам и насилию. Не привыкайте к войне, прошу вас. И в дальнейшем давайте проявлять близость многострадальному украинскому народу, — сказал понтифик.

Он вспомнил конфликт в Судане и повторил свой “искренний призыв отложить оружие”.

Также Папа Римский попросил международное сообщество “не жалеть усилий, чтобы приложиться к преобладанию диалога и облегчить страдания населения”.

По случаю Всемирного дня общественных коммуникаций Франциск поздравил журналистов и пожелал им “всегда служить правде и общему благу”.

Напомним, что 13 мая в Ватикане Папа Римский встретился с Владимиром Зеленским.

Во время разговора президент попросил всесторонне способствовать реализации украинской формулы мира, в частности в вопросах продовольственной безопасности, освобождения пленных и депортированных лиц, а также восстановления справедливости.

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