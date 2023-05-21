Не звикайте до війни: Папа Римський закликав залишатися близькими з українським народом

У неділю, 21 травня, Папа Римський Франциск закликав не звикати до конфліктів і насильства, а також залишатися близькими з українським народом.

Про це повідомляє Vatican News.

– Будь ласка, не звикаймо до конфліктів і насильства. Не призвичаюймося до війни, прошу вас. І надалі виявляймо близькість багатостраждальному українському народові, – сказав понтифік.

Він згадав конфлікт у Судані та повторив свій “щирий заклик відкласти зброю”.

Також Папа Римський попросив міжнародну спільноту “не шкодувати зусиль, щоби причинитися до переважання діалогу та полегшити страждання населення”.

З нагоди Всесвітнього дня суспільних комунікацій Франциск привітав журналістів та побажав їм “завжди служити правді та спільному благу”.

Нагадаємо, що 13 травня у Ватикані Папа Римський зустрівся із Володимиром Зеленським.

Під час розмови президент попросив всебічно сприяти реалізації української формули миру, зокрема в питаннях продовольчої безпеки, звільнення полонених і депортованих осіб, а також відновлення справедливості.

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