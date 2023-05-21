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Украина получит от партнеров истребители F-16, но сроки неизвестны — Зеленский

винищувач F-16
Фото: Unsplash

Украина получит от партнеров истребители F-16, однако когда это произойдет — открытый вопрос.

Об этом во время пресс-конференции на саммите в Японии заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства приветствовал решение партнеров о начале учений украинских пилотов на F-16.

— Мы действительно долго и мощно работали с партнерами, чтобы получить желаемый результат… Сегодня открыта для нас миссия тренировки. Это первый шаг. Дальше есть соответствующее количество месяцев для обучения наших пилотов. Мы будем работать, чтобы эти люди были максимально опытными, чтобы сократить обучение, — сказал Зеленский.

Однако Зеленский не назвал страны, которые готовы предоставить самолеты и точные сроки поставок.

— Я не могу вам сейчас сказать, сколько мы получим самолетов и когда это будет точно. Но мы будем ускорять это, — подчеркнул он.

Напомним, что ранее в Минобороны заявили, что Украина рассчитывает получить многофункциональные легкие истребители F-16 уже этой осенью.

Война в Украине, Военная техника, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Владимир Зеленский
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