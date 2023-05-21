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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Україна отримає від партнерів винищувачі F-16, але терміни не відомі – Зеленський

винищувач F-16
Фото: Unsplash

Україна отримає від партнерів винищувачі F-16, проте коли це станеться – відкрите питання.

Про це під час прес-конференції на саміті у Японії заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави привітав рішення партнерів щодо початку навчань українських пілотів на F-16.

– Ми справді довго і потужно працювали з партнерами, щоб отримати бажаний результат… Сьогодні відкрита для нас місія тренування. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми працюватимемо, щоб ці люди були максимально досвідчені, щоб скоротити процес навчання, – сказав Зеленський.

Однак Зеленський не назвав країни, які готові надати літаки, та точні терміни постачання.

– Я не можу вам зараз сказати, скільки ми отримаємо літаків, і коли це буде точно. Але ми прискорюватимемо це, – підкреслив він.

Нагадаємо, що раніше у Міноборони заявили, що Україна розраховує отримати багатофункціональні легкі винищувачі  F-16 уже цієї осені.

Війна в Україні, Військова техніка, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Володимир Зеленський
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