Україна отримає від партнерів винищувачі F-16, але терміни не відомі – Зеленський

Україна отримає від партнерів винищувачі F-16, проте коли це станеться – відкрите питання.

Про це під час прес-конференції на саміті у Японії заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави привітав рішення партнерів щодо початку навчань українських пілотів на F-16.

– Ми справді довго і потужно працювали з партнерами, щоб отримати бажаний результат… Сьогодні відкрита для нас місія тренування. Це перший крок. Далі є відповідна кількість місяців для навчання наших пілотів. Ми працюватимемо, щоб ці люди були максимально досвідчені, щоб скоротити процес навчання, – сказав Зеленський.

Однак Зеленський не назвав країни, які готові надати літаки, та точні терміни постачання.

– Я не можу вам зараз сказати, скільки ми отримаємо літаків, і коли це буде точно. Але ми прискорюватимемо це, – підкреслив він.

Нагадаємо, що раніше у Міноборони заявили, що Україна розраховує отримати багатофункціональні легкі винищувачі F-16 уже цієї осені.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.