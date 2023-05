Когда Украина надеется получить F-16: в Минобороны озвучили сроки

Украина рассчитывает получить многофункциональные легкие истребители F-16 уже этой осенью.

Об этом сообщил советник Минобороны Украины Юрий Сак в комментарии американскому изданию The Washington Post.

Он уточнил, что из всех западных истребителей четвертого поколения F-16 является наиболее желанным для Украины “из-за его универсальности, полезной нагрузки, типа ракет, которые он способен нести, из-за радиуса действия его радаров и радиуса действия его ракет”.

По словам советника Минобороны, Украина хотела бы получить минимум две эскадрильи по 12 самолетов в каждой, а в идеале – три-четыре эскадрильи (это до 50 самолетов).

В Министерстве обороны Украины также намекнули на возможные сроки получения боевых самолетов. В официальном Twitter-аккаунте ведомства отмечается, что речь идет об осени.

Coming this fall!

The greatest air force blockbuster of all time!

F-16s in Ukraine’s skies!

We shall defend our skies! pic.twitter.com/n29vfndHXf

— Defense of Ukraine (@DefenceU) May 20, 2023