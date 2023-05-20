Когда Украина надеется получить F-16: в Минобороны озвучили сроки

Украина рассчитывает получить многофункциональные легкие истребители F-16 уже этой осенью.

Об этом сообщил советник Минобороны Украины Юрий Сак в комментарии американскому изданию The Washington Post.

– Если мы все приложим все усилия… и решения будут приниматься быстро, я предполагаю, что в конце сентября – начале октября мы сможем увидеть первые F-16, которые летают в воздушном пространстве Украины, — подчеркнул Юрий Сак.

Он уточнил, что из всех западных истребителей четвертого поколения F-16 является наиболее желанным для Украины “из-за его универсальности, полезной нагрузки, типа ракет, которые он способен нести, из-за радиуса действия его радаров и радиуса действия его ракет”.

По словам советника Минобороны, Украина хотела бы получить минимум две эскадрильи по 12 самолетов в каждой, а в идеале – три-четыре эскадрильи (это до 50 самолетов).

В Министерстве обороны Украины также намекнули на возможные сроки получения боевых самолетов. В официальном Twitter-аккаунте ведомства отмечается, что речь идет об осени.

– Уже этой осенью! Наибольший военно-воздушный блокбастер всех времен! F-16 в небе Украины! Мы защитим наше небо! – сказано в сообщении.

Coming this fall!

The greatest air force blockbuster of all time!

F-16s in Ukraine’s skies!

We shall defend our skies! pic.twitter.com/n29vfndHXf — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 20, 2023

Как пишет The Washington Post, хотя Украина не успеет получить истребители F-16 до контрнаступления, скорость, с которой принимаются решения об их поставках, “просто поразительна”.

До сих пор администрация президента США Джо Байдена неоднократно исключала возможность предоставления Украине этих самолетов. Однако накануне Байден сообщил лидерам Большой семерки (G7), что Вашингтон поддержит усилия по подготовке украинских пилотов на F-16.

Европейские союзники, имеющие F-16 в своих арсеналах, получили возможность отправить самолеты Украине, как только будут согласованы поставки и логистика, а украинские пилоты и механики пройдут обучение.

Соединенные Штаты имеют в своем арсенале более 1 тыс. таких самолетов. Приблизительно столько же было продано союзникам и партнерам по всему миру.

WP утверждает, что решение об истребителях для Украины принимается на фоне опасений, “что контрнаступление Украины может не нанести нокаутирующий удар” российским оккупационным войскам. Издание пишет, что, несмотря на храброе сопротивление Украины зимой и весной, “многие официальные лица в Вашингтоне и западных столицах обеспокоены тем, что война продолжится в этом году и, возможно, и дальше”.

В WP предположили, что сроки предоставления Украине истребителей F-16 могут оказаться не столь быстрыми, как хочет Киев. Все потому, что странам, которые являются потенциальными поставщиками этих самолетов (Нидерланды, Дания, Норвегия и Польша), нужно время для проверки своих арсеналов. В то же время, украинские пилоты и механики должны пройти подготовку.

Как известно, Великобритания будет работать вместе с США, Нидерландами, Бельгией и Данией над передачей ВСУ боевой авиации.

Источник : The Washington Post

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