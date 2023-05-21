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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В июле будет 500 дней войны. Хороший месяц, чтобы собрать саммит формулы мира – Зеленский

Зеленський
Фото: Офис президента

Саммит формулы мира мог бы состояться, когда от начала полномасштабной войны пройдет 500 дней, то есть в июле этого года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на рабочей сессии саммита Навстречу мирному, стабильному и процветающему миру с участием стран G7, Украины и партнеров.

– Скоро – 500 дней полномасштабной войны, уже в июле это будет. И это символический промежуток времени, хороший месяц, чтобы собрать саммит формулы мира — саммит мирового большинства. Саммит всех, кто уважает честность и хочет закончить эту войну. Я приглашаю вас присоединиться к совместным усилиям, – заявил он.

По словам президента Зеленского, “мы разработали формулу мира так, чтобы каждый ее пункт был поддержан резолюциями ООН. Так, чтобы каждый в мире мог выбрать себе тот пункт, который он способен помочь реализовать”.

Говоря о переговорах с Россией, глава Украинского государства напомнил, что в свое время, до 24 февраля, Украина провела с Россией более 180 раундов переговоров — 183 — в разных форматах по прекращению агрессии.

– В этих переговорах были важные международные посредники, и они видели, что Россия не ищет мира. Перемирие не работало. Оно длилось семь лет, и за это время погибли тысячи людей, – сказал президент.

По его словам, Россия “откровенно ищет замораживания войны. Не ради спокойствия, а ради того, чтобы выиграть немного времени, нарастить силы и снова ударить. Тот, кто встал на путь террора, сам с него не сходит”.

Напомним, в Японии с 19 по 21 мая проходит саммит G7. Его участники рассматривают пути обеспечения устойчивости глобальной экономики, в частности по последствиям пандемии коронавируса и российской агрессии против Украины.

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Источник: Офис президента
G7, Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія, Саміт
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