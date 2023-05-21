В липні буде 500 днів війни. Хороший місяць, щоб зібрати саміт Формули миру – Зеленський

Саміт Формули миру міг би відбутися коли від початку повномасштабної війни мине 500 днів, тобто в липні цього року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на робочій сесії саміту Назустріч мирному, стабільному і процвітаючому світу за участю країн G7, України та партнерів.

– Скоро – 500 днів повномасштабної війни, уже в липні це буде. І це символічний проміжок часу, хороший місяць, щоб зібрати саміт Формули миру – саміт світової більшості. Саміт усіх, хто поважає чесність і хоче закінчити цю війну. Я запрошую вас приєднатися до спільних зусиль,– заявив він.

За словами президента Зеленського, “ми розробили Формулу миру так, щоб кожен її пункт був підтриманий резолюціями ООН. Так, щоб кожен у світі міг обрати собі той пункт, який він здатен допомогти реалізувати”.

Говорячи про переговори з Росією, глава української держави нагадав, що, свого часу, до 24 лютого, Україна провела з Росією понад 180 раундів переговорів – 183 – у різних форматах щодо припинення агресії.

– У цих переговорах були важливі міжнародні посередники, і вони бачили, що Росія не шукає миру. Перемир’я не працювало. Воно тривало сім років, і за цей час загинули тисячі людей, – сказав президент.

За його словами, Росія “відверто шукає замороження війни. Не заради спокою, а заради того, щоб виграти трохи часу, наростити сили й знову вдарити. Той, хто став на шлях терору, сам із нього не сходить”.

Нагадаємо, у Японії з 19 по 21 травня проходить саміт G7. Його учасники розглядають шляхи забезпечення стійкості глобальної економіки, зокрема за наслідками пандемії коронавірусу та російської агресії проти України.

Джерело : Офіс президента

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