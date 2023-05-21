Вагнер разбито: Череватый прокомментировал заявления Пригожина о “выходе” из Бахмута
Украинские военные “фактически вытрепали” очень мощную группировку “вагнеровцев” Евгения Пригожина и она близка к уничтожению.
Об этом в комментарии Свободному радио заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, комментируя заявление владельца ЧВК Вагнера о якобы “захвате” Бахмута и выводе наемников из города после 25 мая.
Советник сообщил, что в городе продолжаются бои.
— Вы же понимаете, что он говорит, что будет выводить свои войска и он взял Бахмут. Только для этого это и говорится. “Пацан сказал – пацан сделал”, а дальше делайте что хотите – меня главное отпустите. Поджав хвост (убегает, – Ред.), потому что потерял лучшие свои кадры. По сути, его группировка Вагнер разбита, – подчеркнул спикер Восточной группировки войск.
Ранее сегодня основатель террористического формирования ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил, что его наемники якобы полностью контролируют Бахмут.
При этом в Минобороны опровергли заявления оккупантов о “взятии” Бахмута.