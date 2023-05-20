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Юлия Соколова, редактор ленты

ВСУ держат оборону: в Минобороны опровергли заявления оккупантов о “взятии” Бахмута

Бахмут
Фото: Getty Images

В Министерстве обороны Украины опровергли заявления российских оккупантов о якобы полном захвате города Бахмут (Донецкая область).

Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, украинские военные держат оборону в одном из районов города.

– В Бахмуте тяжелые бои. Ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе Самолет, — подчеркнула она.

Маляр уточнила, что на сегодня украинские бойцы контролируют некоторые промышленные и инфраструктурные объекты в этом районе и частный сектор.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый также опроверг фейковые утверждения ЧВК Вагнера о якобы захвате Бахмута. Он отметил, что бои за город продолжаются.

– Это неправда (заявления ЧВК Вагнера, – Ред.). Наши подразделения воюют в Бахмуте, – заявил Череватый в комментарии западным СМИ.

Ранее сегодня основатель террористического формирования ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил, что его наемники якобы полностью контролируют Бахмут.

По оценке британской разведки, за последние дни российское командование могло перебросить под Бахмут несколько батальонов для усиления группировки своих войск. Такие шаги РФ могут свидетельствовать о попытке заявить хоть о каком-то успехе на фронте.

В ГУР Минобороны Украины объяснили, что перебрасывание врагом резервов под Бахмут свидетельствует о провале их наступательных действий.

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Источник: The Guardian
Бахмут, Война в Украине, Ганна Маляр, ВСУ, Міноборони України
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В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
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