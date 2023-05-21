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Вагнер розбито: Череватий прокоментував заяви Пригожина про “вихід” із Бахмуту

Бахмут, Череватий

Українські військові “фактично витріпали” дуже потужне угруповання “вагнерівців” Євгена Пригожина і воно близьке до знищення.

Про це у коментарі Вільному радіо заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, коментуючи заяву власника ПВК Вагнера про нібито “захоплення” Бахмута і виведення найманців з міста після 25 травня.

Речник повідомив, що у місті продовжуються бої.

– Ви ж розумієте, що він каже, що виводитиме свої війська і він узяв Бахмут. Тільки для цього це й кажуть. “Пацан сказав – пацан зробив”, а далі робіть що хочете – мене головне відпустіть. Піджавши хвіст (тікає, – Ред.), бо втратив найкращі свої кадри. По суті, його угруповання Вагнер розбите, – наголосив спікер Східного угруповання військ.

Раніше сьогодні засновник терористичного формування ПВК Вагнера Євген Пригожин оголосив, що його найманці начебто повністю контролюють Бахмут.

При цьому в Міноборони спростували заяви окупантів про “ взяття” Бахмута.

Бахмут, Війна в Україні, ПВК Вагнера
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Вадим Карп’як
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