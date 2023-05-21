Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Зеленский опроверг заявления россиян о взятии Бахмута

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления оккупантов о якобы контроле РФ над Бахмутом в Донецкой области.

Сначала мировые СМИ написали, что Зеленский заявил, что не уверен, что ВСУ контролируют Бахмут. Позже его пресс-секретарь Сергей Никифоров отметил, что это не так.

Отвечая на вопрос, захватили ли россияне город, Зеленский ответил: “Я думаю, что нет”.

— Вы должны понимать, что там нет ничего. Россияне уничтожили все, там нет уцелевших зданий. Это трагедия. На сегодня Бахмут только в наших сердцах. Там ничего не осталось. Просто руины и много мертвых россиян, но это они пришли к нам, — сказал президент.

Украинский лидер также поблагодарил Силы обороны за отличную работу.

Вчера, 20 мая, главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его наемники полностью контролируют Бахмут в Донецкой области.

Читайте также
Вагнеровцы вряд ли смогут успешно провести контролируемый выход из Бахмута — ISW
російські окупанти

Война в Украине, Владимир Зеленский, Россия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Захваченная часть Запорожской области практически полностью без электричества — СМИ
електропідстанція
Во временно оккупированном Токмаке прогремели взрывы — что известно
Вибух
Бахмут в полуокружении ВСУ и новый пакет помощи США: что происходит на 452-й день войны
Зеленский опроверг заявления россиян о взятии Бахмута
В Бердянске ВСУ уничтожили штаб одного из подразделений оккупантов
ЗСУ
Россиянам приходится обороняться. ВСУ взяли Бахмут в полуокружение — Маляр
ЗСУ
Видео
Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
Зеленский опроверг заявления россиян о взятии Бахмута
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
Зеленский опроверг заявления россиян о взятии Бахмута
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Зеленский опроверг заявления россиян о взятии Бахмута
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
Зеленский опроверг заявления россиян о взятии Бахмута
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь