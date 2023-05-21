Зеленский опроверг заявления россиян о взятии Бахмута

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления оккупантов о якобы контроле РФ над Бахмутом в Донецкой области.

Сначала мировые СМИ написали, что Зеленский заявил, что не уверен, что ВСУ контролируют Бахмут. Позже его пресс-секретарь Сергей Никифоров отметил, что это не так.

Отвечая на вопрос, захватили ли россияне город, Зеленский ответил: “Я думаю, что нет”.

— Вы должны понимать, что там нет ничего. Россияне уничтожили все, там нет уцелевших зданий. Это трагедия. На сегодня Бахмут только в наших сердцах. Там ничего не осталось. Просто руины и много мертвых россиян, но это они пришли к нам, — сказал президент.

Украинский лидер также поблагодарил Силы обороны за отличную работу.

Вчера, 20 мая, главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его наемники полностью контролируют Бахмут в Донецкой области.

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