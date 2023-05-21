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Зеленський спростував заяви росіян про взяття Бахмута

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський спростував заяви окупантів про нібито контроль РФ над Бахмутом на Донеччині.

Спершу світові ЗМІ написали, що Зеленський заявив, що не впевнений, що ЗСУ контролюють Бахмут. Згодом його прессекретар Сергій Никифоров наголосив, що це не так.

Відповідаючи на запитання, чи росіяни захопили місто, Зеленський відповів: “Я думаю, що ні”.

– Ви маєте розуміти, що там немає нічого. Росіяни знищили все, там немає вцілілих будівель. Це трагедія. На сьогодні Бахмут лише в наших серцях. Там нічого не залишилось. Просто руїни і багато мертвих росіян, але це вони прийшли до нас, – сказав президент.

Український лідер також подякував Силам оборони за чудову роботу.

Вчора, 20 травня, ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що його найманці повністю контролюють Бахмут на Донеччині.

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російські окупанти

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Росія
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