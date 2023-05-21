Вагнеровцы вряд ли смогут успешно провести контролируемый выход из Бахмута — ISW

Финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о якобы захвате Бахмута и о намерении отвести своих наемников из города 25 мая. В то же время такие заявления оккупантов не имеют стратегического значения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

— Заявленная победа Пригожина над остальными территориями в Бахмуте является чисто символической, даже если это правда. Несколько последних городских кварталов восточного Бахмута, которые, как утверждал Пригожин, захватили вагнеровцы, не имеют тактического или оперативного значения, — указывают аналитики.

Отмечено, что их захват не предоставляет российским силам оперативно важную местность для продолжения наступательных операций или любую особенно сильную позицию для защиты от возможных украинских контратак.

Кроме того, продолжающиеся контратаки Сил обороны Украины к северу, западу и юго-западу от Бахмута затруднят любое дальнейшее продвижение российских войск за пределы Бахмута в ближайшей перспективе.

В ISW считают, что заявление Пригожина об уходе из Бахмута, независимо от того, выйдут ли вагнеровцы из города, указывают на то, что главарь ЧВК не намерен продолжать наступательные действия с целью продвижения непосредственно на запад от Бахмута.

В то же время силы Вагнера вряд ли смогут успешно провести контролируемый выход из Бахмута, а также создать адекватную оборону или закрепить недавние достижения в Бахмуте, достаточные для предотвращения контратак Украины.

Украинские военные находятся в Хромовом и Ивановском, а также ведут бои с оккупантами в Бахмуте и его окрестностях. Украинская артиллерия также поражает российские силы в Бахмуте и его окрестностях.

— Отход в соприкосновении с противником является чрезвычайно трудной задачей, с которой боевики Вагнера вряд ли справятся. Вагнеровцы продемонстрировали плохую координацию с российскими войсками и российским военным командованием, — добавляют специалисты.

В Институте также отмечают, что российское военное командование вряд ли сможет собрать достаточные силы, чтобы заменить Вагнера в Бахмуте и удержать свои фланги без передислокации российских войск из других районов.

Ранее в Министерстве обороны Украины опровергли заявления российских оккупантов о якобы полном захвате города Бахмут (Донецкая область).

Источник : ISW

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