Никаких двух толкований, Бахмут не захвачен Россией – Зеленский

Украинские военные продолжают выполнять важную задачу в Бахмуте, а Россия не контролирует город.

Об этом во время пресс-конференции на саммите в Японии заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент отметил, что он четко понимает, что происходит сегодня в Бахмуте и для чего это нужно. Но он не может делиться с обществом тактическими взглядами наших военных.

— Но мы видим, что страна, которая больше нас в десятки раз, не может нас оккупировать и выиграть эту войну. И я думаю, еще немного и мы будем побеждать, — заявил президент.

Зеленский отметил, что военное командование ценит жизнь наших военных, которые продолжают выполнять очень важную задачу в городе.

— Сложнее всего, если бы в Бахмуте была какая-то военная тактическая ошибка и люди бы оказались в окружении… Сегодня они выполняют очень важную задачу, сегодня они находятся в Бахмуте. В каких точках — делиться не буду, но это говорит о том, что Бахмут не захвачен сегодня Российской Федерацией. Никаких двух толкований этого быть не может, – отметил президент.

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