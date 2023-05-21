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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Ничего живого нет: Зеленский сравнил Бахмут с Хиросимой после Второй мировой войны

Ничего живого нет: Зеленский сравнил Бахмут с Хиросимой после Второй мировой войны

Фотографии разрушенной Хиросимы напоминают Бахмут, где почти нет ничего живого.

Об этом во время пресс-конференции на саммите в Японии заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Фотографии разрушенной Хиросимы напоминают мне абсолютно Бахмут и другие такие городки. Ничего живого нет, все дома разрушены, нет понимания даже, где улица, где здание. Это просто тотальное разрушение, ничего нет, людей никаких нет.

Мы видим, где мы находимся, сегодня – это (Хиросима, – Ред.) современное место, которое выглядит живым, с уважением к людям, к ценностям. И вот фотографии трагедии в Хиросиме – и вот, что мы видим сейчас. И я считаю, что то же будет и в Бахмуте, и в других городах и селах. К сожалению, сегодня это трагедия, но в будущем будет восстановление, — сказал глава государства.

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Он отметил, что в Украине разрушены тысячи квадратных километров.

– Донбасс, на который пришел президент Путин, говоря всем и настраивая всех, что он сохраняет жизнь русскоязычным людям, так вот весь Донбасс, где было много русскоязычных людей, вот он выглядит так трагически, как раньше выглядела Хиросима, – добавил Зеленский.

Фото: 24 ОМБр имени короля Данила

Война в Украине, Владимир Зеленский
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