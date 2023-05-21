Жодних двох тлумачень, Бахмут не захоплений Росією – Зеленський

Українські військові продовжують виконувати важливе завдання у Бахмуті, а Росія не контролює місто.

Про це під час пресконференції на саміті у Японії заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що він чітко розуміє, що відбувається сьогодні у Бахмуті й для чого це потрібно. Але він не може ділитись зі спільнотою тактичними поглядами наших військових.

– Але ми бачимо, що країна, яка більша за нас в десятки разів, не може нас окупувати та виграти цю війну. І я думаю, ще трошки і ми будемо перемагати, – заявив президент.

Зеленський зауважив, що військове командування цінує життя наших військових, які продовжують виконувати дуже важливе завдання у місті.

– Найскладніше, якби в Бахмуті була якась військова тактична помилка і люди могли б бути в оточенні… Сьогодні вони виконують дуже важливе завдання, сьогодні вони в Бахмуті. В яких точках, ділитися не буду, але це говорить про те, що Бахмут не захоплений сьогодні Російською Федерацію. Жодних двох тлумачень цього бути не може, – відзначив президент.

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