Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Винищувач F-16 – характеристики, озброєння та ціна
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Жодних двох тлумачень, Бахмут не захоплений Росією – Зеленський

місто Бахмут
Фото: Depositphotos

Українські військові продовжують виконувати важливе завдання у Бахмуті, а Росія не контролює місто.

Про це під час пресконференції на саміті у Японії заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що він чітко розуміє, що відбувається сьогодні у Бахмуті й для чого це потрібно. Але він не може ділитись зі спільнотою тактичними поглядами наших військових.

– Але ми бачимо, що країна, яка більша за нас в десятки разів, не може нас окупувати та виграти цю війну. І я думаю, ще трошки і ми будемо перемагати, – заявив президент.

Читайте також
Нічого живого немає: Зеленський порівняв Бахмут з Хіросімою після Другої світової війни
Жодних двох тлумачень, Бахмут не захоплений Росією – Зеленський

Зеленський зауважив, що військове командування цінує життя наших військових, які продовжують виконувати дуже важливе завдання у місті.

– Найскладніше, якби в Бахмуті була якась військова тактична помилка і люди могли б бути в оточенні… Сьогодні вони виконують дуже важливе завдання, сьогодні вони в Бахмуті. В яких точках, ділитися не буду, але це говорить про те, що Бахмут не захоплений сьогодні Російською Федерацію. Жодних двох тлумачень цього бути не може, – відзначив президент.

Бахмут, Війна в Україні, Володимир Зеленський
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Росія втратила в Бахмуті близько 100 тис. військових – Байден
Жодних двох тлумачень, Бахмут не захоплений Росією – Зеленський
Україна отримає від партнерів винищувачі F-16, але терміни не відомі – Зеленський
винищувач F-16
Нічого живого немає: Зеленський порівняв Бахмут з Хіросімою після Другої світової війни
Жодних двох тлумачень, Бахмут не захоплений Росією – Зеленський
ЗСУ наближаються до взяття Бахмуту у тактичне оточення – Сирський
Жодних двох тлумачень, Бахмут не захоплений Росією – Зеленський
Бахмут і його герої виконали головну роль – знищили одне з найбоєздатніших угруповань ворога – Череватий
Бахмут
Відео
Маляр пояснила, для чого РФ фейки про “загибель” нашого командування

Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (19.05.2023)
Жодних двох тлумачень, Бахмут не захоплений Росією – Зеленський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (19.05.2023)
Жодних двох тлумачень, Бахмут не захоплений Росією – Зеленський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (19.05.2023)
Жодних двох тлумачень, Бахмут не захоплений Росією – Зеленський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
Жодних двох тлумачень, Бахмут не захоплений Росією – Зеленський
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь