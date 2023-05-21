ВСУ приближаются к взятию Бахмута в тактическое окружение — Сырский

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что несмотря на то, что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение ее обороны не теряет своей актуальности.

Это предоставляет Силам обороны возможности входа в город в случае изменения обстановки, что непременно произойдет.

Об этом сообщают в Military Media Center.

– Мы продолжаем продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаемся к взятию города в тактическое окружение. Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые врагом и постепенно их уничтожать. Это лишает врага контроля за подступами к городу и дает нам определенные тактические преимущества, – отметил Сырский.

Командующий Сухопутными войсками также отметил, что в ходе работы с командирами они подробно разобрали свои действия и порядок уничтожения врага и продолжают оборону. Ситуация сложная, но под контролем.

Фото: Military Media Center

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