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Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Бахмут и его герои выполнили главную роль — уничтожили одну из самых боеспособных группировок врага — Череватый

Бахмут
Фото: Getty Images

Заявления оккупантов о полном контроле над Бахмутом не соответствуют действительности.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

По его словам, в пригороде продолжаются тяжелые бои, а также украинские военные проводят операцию по окружению врага в Бахмуте.

– Город фактически уничтожен. Однако заявления Пригожина, как всегда, не соответствуют действительности. Наши подразделения удерживают ряд зданий в юго-западной части города. Также в течение недели наши подразделения на южном и северном флангах прилагали усилия, чтобы контратаковать противника и продвигаться. В разные дни это было от 250 м до 1 500 км. В том числе, и за минувшие сутки ВСУ продвинулись на 200 м, отбросив противника, – сказал Череватый.

По его словам, информационный вброс Пригожина имеет несколько задач, в частности показать эту “пировую недопобеду” как якобы достижение.

– На самом деле Бахмут и его герои выполнили главную роль — они уничтожили, сточили одну из самых боеспособных группировок врага, в частности преступную организацию Вагнера, – отметил представитель Восточной группировки войск.

Ранее сообщалось, что украинские военные взяли Бахмут в Донецкой области в полуокружение, они сохраняют контроль над частью города.

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Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ
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