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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

ЗСУ наближаються до взяття Бахмуту у тактичне оточення – Сирський

ЗСУ наближаються до взяття Бахмуту у тактичне оточення – Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмуту, значення її оборони не втрачає своєї актуальності.

Це надає Силам оборони можливості входу в місто в разі зміни обстановки, що неодмінно відбудеться.

Про це повідомляють у Military Media Center.

– Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення.  Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті ворогом, і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги, – зазначив Сирський.  

Командувач Сухопутних військ також наголосив, що під час роботи з командирами вони детально розібрали свої дії й порядок знищення ворога та продовжують оборону. Ситуація складна, але під контролем.

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Фото: Military Media Center

Бахмут, Війна в Україні, ЗСУ, Олександр Сирський
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