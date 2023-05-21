ЗСУ наближаються до взяття Бахмуту у тактичне оточення – Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмуту, значення її оборони не втрачає своєї актуальності.

Це надає Силам оборони можливості входу в місто в разі зміни обстановки, що неодмінно відбудеться.

Про це повідомляють у Military Media Center.

– Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті ворогом, і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги, – зазначив Сирський.

Командувач Сухопутних військ також наголосив, що під час роботи з командирами вони детально розібрали свої дії й порядок знищення ворога та продовжують оборону. Ситуація складна, але під контролем.

Фото: Military Media Center

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.