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Украина
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Португалия не передаст Украине истребители F-16, но присоединится к обучению пилотов

Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Португалия не будет передавать Украине самолеты F-16 в рамках “коалиции истребителей”, однако страна готова присоединиться к обучению персонала.

Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравиньо, сообщает издание Diário de Notícias.

По словам главы МИД, отправка F-16 является “вопросом, который не обсуждается”, поскольку “Португалия не имеет неограниченного количества самолетов”.

— У нас есть те (самолеты.  Ред.), которые нам нужны для выполнения наших национальных обязательств, а также в НАТО, поэтому сейчас этот вопрос не стоит, — сказал Кравиньо.

В то же время он подтвердил, что Португалия “открыта к возможности” обучения украинских летчиков на F-16.

— У нас есть очень хорошие летчики и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран, которые также имеют F-16, чтобы обучать украинских летчиков, — добавил министр иностранных дел Португалии.

По разным данным, Военно-воздушные силы Португалии насчитывают от 25 до 27 самолетов F-16.

Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра рассказал, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется “очень скоро”.

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Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Португалия
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