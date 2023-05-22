Португалия не передаст Украине истребители F-16, но присоединится к обучению пилотов
Португалия не будет передавать Украине самолеты F-16 в рамках “коалиции истребителей”, однако страна готова присоединиться к обучению персонала.
Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Жоау Гомеш Кравиньо, сообщает издание Diário de Notícias.
По словам главы МИД, отправка F-16 является “вопросом, который не обсуждается”, поскольку “Португалия не имеет неограниченного количества самолетов”.
— У нас есть те (самолеты. – Ред.), которые нам нужны для выполнения наших национальных обязательств, а также в НАТО, поэтому сейчас этот вопрос не стоит, — сказал Кравиньо.
В то же время он подтвердил, что Португалия “открыта к возможности” обучения украинских летчиков на F-16.
— У нас есть очень хорошие летчики и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран, которые также имеют F-16, чтобы обучать украинских летчиков, — добавил министр иностранных дел Португалии.
По разным данным, Военно-воздушные силы Португалии насчитывают от 25 до 27 самолетов F-16.
Ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра рассказал, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется “очень скоро”.