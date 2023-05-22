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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Португалія не передасть Україні винищувачі F-16, але долучиться до навчання пілотів

Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Португалія не передаватиме Україні літаки F-16 у межах “коаліції винищувачів”, однак країна готова долучитися до навчання персоналу.

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Жоау Гомеш Кравіньйо, повідомляє видання Diário de Notícias.

За словами очільника МЗС, відправлення F-16 є “питанням, яке не обговорюється”, оскільки “Португалія не має необмеженої кількості літаків”.

– У нас є ті (літаки.  Ред.), які нам потрібні для виконання наших національних зобов’язань, а також у НАТО, тому наразі це питання не постає, – сказав Кравіньо.

Водночас він підтвердив, що Португалія “відкрита до можливості” навчання українських льотчиків на F-16.

– У нас є дуже хороші льотчики й інструктори, і вони готові працювати з колегами з інших країн, які також мають F-16, щоб навчати українських пілотів, – додав міністр закордонних справ Португалії.

За різними даними, Військово-повітряні сили Португалії налічують від 25 до 27 літаків F-16.

Раніше глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра розповів, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 розпочнеться “дуже скоро”.

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Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Португалія
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