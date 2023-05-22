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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Очень скоро украинские пилоты начнут тренировки на F-16 – глава МИД Нидерландов

Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра рассказал, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется “очень скоро”.

Об этом он сказал, прибыв на консультации со своими коллегами из стран ЕС в понедельник в Брюсселе, сообщает RTL Nieuws.

На днях Соединенные Штаты, где производят истребители F-16, поддержали обучение украинцев по управлению этими боевыми самолетами. По данным США, подготовка пилотов будет происходить в Европе.

Глава МИД Нидерландов Хукстра не сказал, будут ли учения в Нидерландах. По его словам, страна объединяет свои усилия с Данией, Норвегией и Бельгией, и министр не хочет нарушать сотрудничество преждевременными объявлениями.

Хукстра также не сказал, будут ли нидерландские инструкторы обучать украинцев, и не стал уточнять, когда первые украинские пилоты смогут начать учиться. Впрочем, подчеркнул, что это произойдет очень скоро.

– Каждый раз, когда мы принимали принципиальное решение, мы, как правило, очень быстро решали операционные вопросы, – отметил министр.

Напомним, накануне премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Великобритания начнет обучение украинских пилотов на истребителях F-16 уже этим летом.

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Война в Украине, Винищувач F-16, Истребители для Украины, Нидерланды
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