На 15-й месяц “СВО” у них появилась цель: Подоляк о реакции Кремля насчет Белгородщины

Россия на 15-й месяц полномасштабной войны придумала настоящую цель “специальной военной операции” — не допустить падения Белгородской области.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Он отметил, что это очень рефлективно и недальновидно.

— Официальный Кремль (устами Пескова) на 15-й месяц полномасштабной войны наконец сформулировал цель “специальной военной операции”: не допустить падения Белгородской области. Очень рефлективно и недальновидно. Предлагаю мыслить на один шаг вперед и начинать новую информационную кампанию “русской победы”: “Достигнуто. Вместе и навсегда. Калуга, Тула, Рязань — это Россия”, — написал он.

По его словам, для российского режима именно сейчас пришло время задуматься над объективностью: чем раньше они оставят всю территорию Украины, тем менее грандиозной катастрофой в России все закончится в финале.

Напомним, вчера, 22 мая, бойцы РДК и легиона Свобода России объявили о начале операции в приграничных районах Белгородской области. На второй день она охватила площадь размером более 30 кв. км.

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков уже второй день комментирует деятельность российских добровольцев в Белгородской области, которых он называет “украинской ДРГ”. Во вторник он заявил, что ситуация в регионе “вызывает глубокое беспокойство”.

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